Как рассказала исполнительница, все началось с бот-атак и распространения ее личных данных.

Певица Кристина Соловий призналась, что с 2018 года была жертвой преследования и кибербуллинга. Человек, называющий себя ее "самым ярым поклонником", сорвал два ее концерта.

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"С июля 2018 года моя жизнь превратилась в сплошной обнаженный нерв и возникла угроза моему существованию как артистки. За этим все время стоял один человек, который называл себя моим самым ярым поклонником. Звучит смешно, но таким образом, он хотел обратить на себя мое внимание, стать другом и работать в моей команде», - написала она в Facebook.

Как рассказала исполнительница, все началось с бот-атак на ее соцсети и распространения ее личных данных.

"В конце концов - блокировка онлайн продажи билетов на все мои концерты. В результате атак два из них мы отменили вовсе, а еще на три зрители смогли купить лишь 30% билетов. Сегодня "самый ярый поклонник" находится под стражей и ему грозит лишение свободы. Мне действительно его жаль, но также жаль мою команду, музыкантов, агентов, которые не получили свои гонорары и слушателей, которые не смогли ко мне прийти», - подчеркнула она.

Соловий отметила, что артисты очень уязвимы, потому что постоянно находятся в публичном пространстве.

"Одно дело-просто кибербуллинг. А другое – лишить меня концертов, возможности выступать, заставить постоянно менять номера телефонов, адреса и жить в страхе целых два года», - указала она.

Преследование Христины Соловий

Киберполиция 21 сентября сообщила о разоблачении жителя Харькова в незаконном вмешательстве в онлайн-систему бронирования билетов. 24-летний парень блокировал таким образом концерты своей любимой певицы.

Фигурант имел определенные навыки в компьютерной инженерии, применял бот-сети и DDoS-атаки для блокировки системы. Ему удалось отменить два концерта украинской исполнительницы, еще три состоялись в присутствии лишь трети зрителей.

По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба достигает более полумиллиона гривень. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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Автор: Дмитрий Захаров