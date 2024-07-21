Супруги провели время вместе во Львове.

Известная украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина рассказала о редком свидании со своим мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас служит в рядах ВСУ. Знаменитость поделилась, как они провели время вместе.

В своем Instagram Ефросинина опубликовала несколько кадров из прошлого месяца и рассказала подписчикам, как прошел июнь у нее. На одном из фото ведущая предстала в объятиях любимого. По словам Марии, им с мужем удалось провести время вместе 20 июня.

Тогда супруги посетили официальное открытие центра по протезированию Superhumans во Львове. Украинский фотограф заметил звездную пару и снял влюбленных на мероприятии. На фотографии заметно, что Ефросинина и Хромаев очень счастливы в компании друг друга.

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"Во Львове мы с Тимуром по случаю открытия всех отделений работы Superhumans. Это одно из наших редких свиданий с мужем. Антон Кулаковский подловил этот момент вечером на встрече с друзьями. Счастлива, что мы с Тимуром не теряем умение радоваться", - подписала снимок блогерша.

К слову, звездные супруги в браке с 2003 года. Они воспитывают двух общих детей: 20-летнюю Нану, которая учится за границей, и 9-летнего сына Александра. Сейчас Хромаев служит командиром роты в 112 бригаде киевской территориальной обороны. Но он ездит в командировки по всей стране, поэтому редко бывает в родном Киеве.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, как переживает службу мужа на фронте. Ведущая ответила, как часто имеет возможность видеться с любимым.

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