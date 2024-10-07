Ее избранник уже долгое время на передовой.

Украинская певица Наталка Карпа рассказала, как эмоционально переживает за мужа-воина.

Не секрет, что ее возлюбленный Евгений Терехов (позывной Джексон) сейчас служит в ВСУ и является ветераном АТО. Пара поддерживает отношения на расстоянии, однако артистка постоянно за него волнуется.

"Мне хотелось бы верить, что я сильная. Мы имеем право, сильные женщины, расклеиваться, мы имеем право расплакаться, мы имеем право там побиться головой о стенку, мы имеем право покричать, где-то себе дать эту слабину. У меня бывают моменты, когда я закрывалась в ванной и просто плакала, чтобы никто не слышал", - призналась Наталка в интервью проекту Муз_Тренд.

Она также добавила, что несмотря на постоянную опасность для жизни мужа, супруги никогда не обсуждали сложные темы. Например, что делать, если Евгений погибнет на войне.

"Я так боюсь об этом говорить. Я даже не хочу этой мысли допускать. Как только я понимаю, что я могу об этом думать - ставлю стоп. Знаю, что это жизнь, это реальность, это война, но я даже об этом думать не хочу".

К слову, Наталка Карпа в браке с Евгением Тереховым с 2016 года. Незадолго до полномасштабной войны она рассказывала, что в их отношениях начался кризис и они даже думали о разводе. Также у пары есть общая дочь Злата.

Напомним, ранее известная украинская певица Наталка Карпа рассказала о смерти своего парня.

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