Участница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева снялась топлес. Хореограф показала стройное тело и рассказала, что готовится к маммопластике.
Гвоздева позировала в ярком костюме. Танцовщица примеряла пиджак на обнаженное тело, а грудь прикрывала руками. При этом она выгнулась и показала стройную талию и подтянутые формы.
В описании к "жаркому" фото Гвоздева рассказала, что продолжает готовиться к операции. По словам танцовщицы, она едва не легла под нож хирурга, но тогда ее планы разрушило начало полномасштабной войны.
"Было даже так, что в прошлом году я почти уже легла на операцию, но война все изменила и сейчас думаю, может так должно было случиться! Потому что потом было не до того", - призналась хореограф.
Реакция сети
В комментариях фаны пишут, что Гвоздева выглядит великолепно. Одни пользователи пытаются отговорить ее от операции, а другие хвалят танцовщицу за смелость. Юзеры пишут:
- "Каждая женщина должна любить свое отражение в зеркале, поэтому если ей не хватает стройности, красивых бровей или еще чего-то, то надо действовать! Илоно, тебе надо слушать себя и проживать эту жизнь в удовольствие!"
- "Вы красивая, у вас чудесное тело, мечта каждой! Маленькая, но здоровая грудь! Зачем эти приключения, не понимаю"
- "Такая красавица, просто нет слов!"
Напомним, ранее Гвоздева рассказала, что перед тем, как принять решение об операции, она проконсультировалась со многими врачами. Хореограф посетила психолога и даже обсуждала эту тему с подругами.