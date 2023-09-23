По словам Гвоздевой, она едва не легла под нож хирурга, но тогда ее планы разрушило начало полномасштабной войны / фото instagram танцовщицы 

Участница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева снялась топлес. Хореограф показала стройное тело и рассказала, что готовится к маммопластике.

Гвоздева позировала в ярком костюме. Танцовщица примеряла пиджак на обнаженное тело, а грудь прикрывала руками. При этом она выгнулась и показала стройную талию и подтянутые формы. 

В описании к "жаркому" фото Гвоздева рассказала, что продолжает готовиться к операции. По словам танцовщицы, она едва не легла под нож хирурга, но тогда ее планы разрушило начало полномасштабной войны.

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"Было даже так, что в прошлом году я почти уже легла на операцию, но война все изменила и сейчас думаю, может так должно было случиться! Потому что потом было не до того", - призналась хореограф.

Хореограф Илона Гвоздева снялась топлес / фото instagram танцовщицы 

Реакция сети

В комментариях фаны пишут, что Гвоздева выглядит великолепно. Одни пользователи пытаются отговорить ее от операции, а другие хвалят танцовщицу за смелость. Юзеры пишут:

  • "Каждая женщина должна любить свое отражение в зеркале, поэтому если ей не хватает стройности, красивых бровей или еще чего-то, то надо действовать! Илоно, тебе надо слушать себя и проживать эту жизнь в удовольствие!"
  • "Вы красивая, у вас чудесное тело, мечта каждой! Маленькая, но здоровая грудь! Зачем эти приключения, не понимаю"
  • "Такая красавица, просто нет слов!"

Напомним, ранее Гвоздева рассказала, что перед тем, как принять решение об операции, она проконсультировалась со многими врачами. Хореограф посетила психолога и даже обсуждала эту тему с подругами.

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