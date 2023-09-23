Танцовщица показала свое тело и рассказала о подготовке к операции.

Участница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева снялась топлес. Хореограф показала стройное тело и рассказала, что готовится к маммопластике.

Гвоздева позировала в ярком костюме. Танцовщица примеряла пиджак на обнаженное тело, а грудь прикрывала руками. При этом она выгнулась и показала стройную талию и подтянутые формы.

В описании к "жаркому" фото Гвоздева рассказала, что продолжает готовиться к операции. По словам танцовщицы, она едва не легла под нож хирурга, но тогда ее планы разрушило начало полномасштабной войны.

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"Было даже так, что в прошлом году я почти уже легла на операцию, но война все изменила и сейчас думаю, может так должно было случиться! Потому что потом было не до того", - призналась хореограф.

Реакция сети

В комментариях фаны пишут, что Гвоздева выглядит великолепно. Одни пользователи пытаются отговорить ее от операции, а другие хвалят танцовщицу за смелость. Юзеры пишут:

"Каждая женщина должна любить свое отражение в зеркале, поэтому если ей не хватает стройности, красивых бровей или еще чего-то, то надо действовать! Илоно, тебе надо слушать себя и проживать эту жизнь в удовольствие!"

"Вы красивая, у вас чудесное тело, мечта каждой! Маленькая, но здоровая грудь! Зачем эти приключения, не понимаю"

"Такая красавица, просто нет слов!"

Напомним, ранее Гвоздева рассказала, что перед тем, как принять решение об операции, она проконсультировалась со многими врачами. Хореограф посетила психолога и даже обсуждала эту тему с подругами.

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