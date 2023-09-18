Она решилась на маммопластику.

Участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева решилась сделать пластическую операцию по увеличению груди. Она призналась, что долго не могла на это решиться, однако поняла, что так будет лучше для ее внутреннего состояния.

Перед тем как решится на операцию, она проконсультировалась со многими врачами, была на сеансах у психолога и даже обсуждала эту тему с подругами.

"Зачем я хочу увеличить грудь, если семья есть, детей выкормила, муж вообще против, на работу это вообще никогда не влияло? Ответ один: для себя, для своего внутреннего состояния. И это не об уверенности или о комплексах, погонях за трендами или инста-самками, это именно об эстетическом наслаждении самой себя, о любви к себе, о заботе о себе. Пришло время перемен! Я хочу снова чувствовать себя женщиной", - написала Гвоздева в Instagram.

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Илона добавила, что рождение детей, постоянный спортивный образ жизни и последние годы постоянного стресса очень сильно повлияли на ее тело.

"Да, кто-то может говорить: "Вы замечательная, спортивная, рельефная и так далее!" Конечно, приятно это слышать! Да я вижу в зеркале маленькую, худощавую девочку-подростка, которая с каждым новым годом все больше напоминает старшую сестру дочери, чем женщину", - отметила хореограф.

Напомним, ранее Илона Гвоздева призналась, почему ее муж не на фронте.

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