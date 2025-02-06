'Холостяк' Терен рассекретил, какую пенсию получает

Он говорит, что это не три тысячи гривень.

Главный герой 13 сезона романтического реалити "Холостяк" и ветеран войны Александр Терен рассекретил, какую пенсию получает. По его словам, в целом ему хватает на нормальную жизнь.

"Нормальная пенсия. Я не скажу, что супер хорошая, но может быть. Потому что у нас есть какой-то такой миф, что пенсия – это копейки. Не 3 тысячи гривен! То есть можно себе хоть что-то позволить", - сказал Терен в интервью Маричке Падалко.

Он добавил, что мог бы пойти на работу и хорошо жить, однако сейчас он планирует открыть кофейню под названием "Первый ряд". Ранее он получил грант на свой бизнес.

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"Так что я мог бы жить и на эту пенсию, пойти на работу еще дополнительно где-то оператором или охранником. И все у меня было бы хорошо", – заверил ветеран войны.

Интересно, что после открытия кофейни Терен хочет сделать франшизу, чтобы и другие ветераны открывали заведения в других городах и получали дивиденды.

Напомним, ранее Терен отменил свои выступления по Украине и назвал причину. В сети его поклонники предположили, что причина отличается от той, что назвал ветеран войны.

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