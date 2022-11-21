Речь идет о фаворитке проекта - 25-летней Саше из Харькова, с которой у главного героя уже был поцелуй.

После выхода "Холостяка-12" многие зрители выбрали для себя фаворитов. Судя по комментариям в социальных сетях, многие отдали свое предпочтение 25-летней Саше из Харькова. Девушка представилась как безработная, рассказала, что занимается саморазвитием.

Но пользователи сети выяснили кое-что из ее прошлого. Оказалось, что ранее она пыталась найти любовь на аналогичном проекте в Литве. Он назывался "Любовь без границ". Шоу выходило на экраны в 2021 году.

На сайте литовского телеканала tv3.lt сказано, что Александра Мудрая - невероятная красотка, которая поразила тысячи зрителей после появления в эфире трейлера проекта. В украинском романтическом шоу Саша рассказала о себе не так много, как в литовском.

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Там выяснилось, что девушка мечтала построить карьеру в журналистике, но у нее не получилось. Затем она бросила работу в СМИ и в поисках себя решила принять участие в проекте.

Известно, что в финале главный герой сделал выбор в пользу конкурентки Саши.

Напомним, после выхода шоу "Холостяк" главного героя Алекса Топольского раскритиковали за то, что из него якобы создали образ успешного бизнесмена только для ТВ. Мужчина поспешил ответить на эти обвинения.

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