Катя призналась, что после завершения проекта они с Алексом еще гуляли по Мадейре.

Модель Екатерина Лозовицкая, которой удалось покорить сердце "холостяка" Алекса Топольского, рассказала о своих эмоциях в финале шоу. Девушка призналась, что из-за переживаний едва дышала и даже расплакалась.

"Алекс мне потом рассказал, что на моем лице реально каждые три секунды менялось выражение. Говорит, было интересно. Интересно ему… А я там почти падала. У меня слезы. Я просто не могла поверить. Неужели теперь только мы вдвоем? По-настоящему! Мы поедем в Киев только вдвоем. Встретимся на следующий день вдвоем. А потом будет много последующих дней для нас. Неужели, наконец? Кольцо, объятия, поцелуи, дрожь. Счастлив Алекс и счастлива я. Не могли друг от друга "отлипнуть"", - начала рассказ Катя.

По ее словам, после финальной церемонии они праздновали со съемочной группой завершение проекта. На следующий день они с Алексом гуляли по Мадейре. Катя призналась, что и тогда очень стеснялась, несмотря на то, что Топольский стал для нее родным человеком.

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"В тот же день летели в Киев. Сидели рядом в самолете. Держались за руки. Алекс не отпускал меня ни на секунду. Хорошо, что тогда были маски и на нас не сильно обращали внимание. Прилетели в аэропорт Киева и снова разошлись в разные уголки. Теперь нужно было прятаться, чтобы никто не видел нас вместе. Мы обменялись номерами. Папа забрал меня домой. И тут приходит сообщение: "Привет, крошка"", - добавила Лозовицкая.

Больше никаких подробностей победительница шоу не раскрыла. Вероятно, таким образом она решила заинтриговать поклонников.

Катя Лозовицкая победила в "Холостяке-12"

В ходе финальной церемонии стало известно, что сердце Алекса удалось покорить модели Кате. Он сказал, что всегда был заворожен ее женственностью и недоступностью, и пытался понять, что стоит за ее сдержанностью, какие чувства, и есть ли они.

"Когда я услышал, каким ты видишь наши будущее, почувствовал твои желания, твою веру в нас, в моем сердце зазвучало твое имя. Теперь я знаю, что такое влюбленность. Это то, что я ощущаю к тебе. И верю, что это чувство взаимно. Верю, что оно сделает нас счастливыми. Я хочу быть с тобой", - сказал Топольский и вручил Кате кольцо.

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