Певица "шифровалась", однако все же не смогла скрыть встреу с бизнесменом.

"Холостячку" Злату Огневич заметили на свидании с участником шоу. Финал проекта держится в тайне, однако певица и 37-летний бизнесмен "попались". Главная героиня реалити пошла в ресторан вместе с одним из своих фаворитов.

Певица и участник шоу засветились в ресторане, они пытались скрыть этот факт, однако сами же выдали тайну в Instagram Stories.

Так, Огневич и Андрей Хветкевич почти одновременно опубликовали в Stories видео из ресторана в Киеве. Они не показывали друг друга и как будто скрывали, что отдыхают вместе. Однако "Холостячку" и ее фаворита выдали мебель и стол ресторана.

С их Stories понятно - Огневич и Хветкевич были на свидании и весело проводили время. Певица хвалила ресторан за аутентичный дизайн, а бизнесмен отметил вкусные блюда заведения.

Фанаты пришли в восторг от того, что пара засветилась на свидании. Однако не все поверили в такое стечение обстоятельств. Возможно, так Огневич лишь подогревает интерес к проекту, ведь финал еще не вышел в эфир.

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Автор: Полина Кузенко