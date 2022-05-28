Знаменитость объяснила, почему в финале "Холостячки" выбрала именно Задворного.

По словам Златы Огневич, после начала войны ей звонили трое участников шоу "Холостячка" - Макс Тарапата, Дмитрий Шевченко и Олег Плахотнюк.

Ведущий шоу "Кто ты?" Григорий Решетник решил уточнить, звонил ли Злате ее бывший возлюбленный и победитель проекта "Холостячка" Андрей Задворный.

На что Огневич ответила коротко: "Нет". Григорий был удивлен таким ответом, ведь во время войны даже многие враги мирятся.

"Война не означает, что я должна вернуть в свою жизнь человека, который сделал мне очень больно", - отметила "Холостячка". Она добавила, что сейчас у нее последняя стадия переживаний после болезненного разрыва этих отношений.

"А ты его простила?" - уточнил Решетник. На что Злата ответила, что не до конца. Так, она заверила, что уже не чувствует такой грусти, жалости и боли.

Она объяснила, почему в финале "Холостячки" выбрала именно Задворного: ей понравился его эмоциональный холод, то, что он оставался таким себе "мальчишкой".

Решетник спросил, что бы Злата хотела, чтобы Андрей сказал ей при встрече. "Я бы хотела, чтобы он сказал, что у него все хорошо", - ответила Огневич.

Также Григорий спросил, общается ли "холостячка" с Дмитрием Шевченко, девушка которого, кстати, ее соседка. По словам девушки, он интересовался, как у нее дела.

Как сообщалось, после проекта "Холостячка-2" Злата Огневич и победитель шоу Андрей Задворный пробыли вместе всего 1,5 месяца. Пара разошлась по инициативе мужчины. Он рассказал, что его чувства к девушке остыли.

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