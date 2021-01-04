Украинская актриса Ксения Мишина рассказала, что не боится расставания со своим избранником, комиком Александром Эллертом.
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Об этом сообщает Обозреватель.
По ее словам, все ситуации - это опыт, этап и путь. И у всего происходящего есть определённая цель.
"Я не боюсь, что отношения не сложатся. Страх – это вообще очень обманчивое чувство. За ним ведь может скрываться не только опасность, но и нечто иное, приятное и красивое. Я в себе выработала навык – не бояться идти в страх", – отметила Ксения.
Также Ксения добавила, что сейчас принимает своего избранника со всеми его достоинствами и недостатками. Она считает Александра своим единомышленником.
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