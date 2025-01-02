Ведущая убеждена, что после завершения войны в стране-агрессоре нужно будет многое менять.

Известная российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева, которая после начала полномасштабного вторжения осудила путинский режим, выехала за границу и поддержала Украину, неожиданно заговорила о возвращении в РФ. Телезвезда заявила, что мечтает снова жить на родине, но не верит что это когда-то произойдет.

Знаменитость, которую в 2022 году признали "иноагентом" в РФ, отметила в интервью для YouTube-канала "В гостях у Гордона", что после завершения войны мечтает вернуться в Россию. Правда, она понимает, что это почти невозможно. Дело в том, что кроме статуса "иноагента" Татьяну в стране-агрессоре также считают террористкой и экстремисткой. Женщина убеждена, что после ее приезда в Россию, она будет арестована.

Лазарева считает, что после завершения войны РФ потребует многих изменений. Она отметила, что, если бы вернулась бы в террористическую страну, то помогала бы восстанавливать Украину и помогать пострадавшим.

"Не знаю, смогу ли я вернуться в Россию. Моя, наверное, мечта вернуться в Россию. Я хочу этого. Я хочу быть там еще полезной. У меня, конечно, опускаются руки, когда я думаю, сколько там всего нужно будет делать, учитывая, что мы еще должны восстанавливать Украину. А также помогать, как и раньше, людям, которые пострадали от этой войны в Украине. Но я не могу вам сказать, что я вернусь, потому что это система, меня сразу посадят в тюрьму", - сказала актриса.

Ведущая, которая сейчас живет в Европе, добавила, что она не верит в резкие изменения. Поэтому звезда будет делать то, чем занимается сейчас с учетом тех уроков, которые она получила за эти годы.

"Я думаю, что я продолжу делать то, что я делала, потому что я не верю в какие-то мгновенные изменения. Каких-то ужасных событий, которые происходят моментально, очень много. Наша задача, тех, кто остается жить, это просто продолжать свой выбранный путь", - подчеркнула Лазарева.

Напомним, ранее россияне отомстили Татьяне Лазаревой за поддержку Украины в войне и осудили ее на шесть лет. Ведущая уже отреагировала на новый приговор оккупантов.

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