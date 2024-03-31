Они снова воссоединились, но ненадолго.

Актриса Наталка Денисенко уже на протяжении двух лет редко видится со своим супругом Андреем Фединчиком, который в начале полномасштабного российского вторжения пошел добровольцем на фронт.

Однако, когда Фединчика отпускают в отпуск или у Наталки есть возможность приехать к нему, они видятся. Так произошло и на днях. Фединчик приехал к своей семье домой.

Наталка на своей странице в Instagram показала семейное фото с мужем и сыном. В кадре заметно, что уставший Фединчик спит, а Наталка обнимается с их сыном.

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"Лучший вечер в лучшей компании, который можно только желать. Как же хочется, чтобы так было всегда", - подписала снимок актриса.

К слову, недавно в программе "Песня моей жизни" Наталка Денисенко расплакалась, рассказывая о своем супруге. Она сказала, что они каждый год отмечали годовщину своей свадьбы и устраивали торжество. Однако пятую годовщину они пропустили, потому что в Украине началась война.

Актриса призналась, что верит в то, что скоро весь этот ужас закончится и она снова наденет свадебное платье, чтобы отметить с супругом очередную годовщину.

Напомним, ранее Ксения Мишина впервые показала своего бойфренда-красавчика.

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