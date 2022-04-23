Эктор Хименес-Браво / фото - instagram.com/hectorjimenezbravo

Кулинар Эктор Хименес-Браво, который недавно получил украинское гражданство, поделился фотографией своей девушки. Снимок был сделан во время их видеозвонка. 

Фотографией он поделился в своем Instagram-блоге. 

Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что любовь на расстоянии - это обыденность сейчас для очень многих пар. 

"Скучаю. Отношения на расстоянии – настоящее Украины для многих котиков. Орки проклятые", - подписал фото в Instagram-блоге Эктор.

Эктор Хименес-Браво показал возлюбленную / Фото - instagram.com

Отметим, сейчас Эктор Хименес-Браво пребывает в Украине и занимается волонтерством. Его рестораны ежедневно готовят обеды для ВСУ, территориальной обороны, волонтеров и беженцев. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину Эктор как раз уехал в отпуск, однако узнав о страшных новостях тут же принял решение возвращаться и помогать. 

Напомним, ранее телеведущий Дмитрий Комаров показал результаты бомбежки Северодонецка оккупантами.

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