Кулинар Эктор Хименес-Браво, который недавно получил украинское гражданство, поделился фотографией своей девушки. Снимок был сделан во время их видеозвонка.
Фотографией он поделился в своем Instagram-блоге.
Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что любовь на расстоянии - это обыденность сейчас для очень многих пар.
"Скучаю. Отношения на расстоянии – настоящее Украины для многих котиков. Орки проклятые", - подписал фото в Instagram-блоге Эктор.
Отметим, сейчас Эктор Хименес-Браво пребывает в Украине и занимается волонтерством. Его рестораны ежедневно готовят обеды для ВСУ, территориальной обороны, волонтеров и беженцев. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину Эктор как раз уехал в отпуск, однако узнав о страшных новостях тут же принял решение возвращаться и помогать.
Напомним, ранее телеведущий Дмитрий Комаров показал результаты бомбежки Северодонецка оккупантами.