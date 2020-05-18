Растрепанная и без лифчика: Хайди Клум показала пикантные фото с молодым мужем

Немецкая супермодель регулярно "подогревает" публику интимными снимками.

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум показала серию пикантных снимков.

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Фото со своим молодым мужем, который младше нее на 16 лет, экс-супермодель опубликовала на своей странице в Instagram.

"Это выходные", - коротко подписала снимки знаменитость.

На фото Хайди Клум позирует практически голой, на ней нет бюстгалтера, а на бедрах тоненькую полоску стрингов прикрывает лишь полотенце. Ее супруг Том Каулитц также позирует лишь в одних шортах. При этом влюбленные целуются и обнимаются на камеру.

Как сообщал ранее УНИАН, Хайди Клум сейчас находится в третьем браке. От предыдущих отношений с Риком Пипин и певцом Силом у нее есть 4 детей. Для Тома это уже второй брак.