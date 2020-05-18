Растрепанная и без лифчика: Хайди Клум показала пикантные фото с молодым мужем
09:10, 18 мая 2020Звезды
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Немецкая супермодель регулярно "подогревает" публику интимными снимками.
Хайди Клум с молодым мужем / Фото: инстраграм Хайди Клум
Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум показала серию пикантных снимков.
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Фото со своим молодым мужем, который младше нее на 16 лет, экс-супермодель опубликовала на своей странице в Instagram.
"Это выходные", - коротко подписала снимки знаменитость.
На фото Хайди Клум позирует практически голой, на ней нет бюстгалтера, а на бедрах тоненькую полоску стрингов прикрывает лишь полотенце. Ее супруг Том Каулитц также позирует лишь в одних шортах. При этом влюбленные целуются и обнимаются на камеру.
Хайди Клум / Фото: instagram.com/heidiklum
Как сообщал ранее УНИАН, Хайди Клум сейчас находится в третьем браке. От предыдущих отношений с Риком Пипин и певцом Силом у нее есть 4 детей. Для Тома это уже второй брак.
Хайди Клум с Томом Каулитцом / Фото: instagram.com/heidiklum
Том Каулитц младше Хайди Клум на 16 лет / Фото: instagram.com/heidiklum
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