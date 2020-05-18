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Растрепанная и без лифчика: Хайди Клум показала пикантные фото с молодым мужем

09:10, 18 мая 2020
Звезды
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Хайди Клум с молодым мужем / Фото: инстраграм Хайди Клум

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Фото со своим молодым мужем, который младше нее на 16 лет, экс-супермодель опубликовала на своей странице в Instagram.

"Это выходные", - коротко подписала снимки знаменитость.

На фото Хайди Клум позирует практически голой, на ней нет бюстгалтера, а на бедрах тоненькую полоску стрингов прикрывает лишь полотенце. Ее супруг Том Каулитц также позирует лишь в одних шортах. При этом влюбленные целуются и обнимаются на камеру.

Хайди Клум / Фото: instagram.com/heidiklum

Как сообщал ранее УНИАН, Хайди Клум сейчас находится в третьем браке. От предыдущих отношений с Риком Пипин и певцом Силом у нее есть 4 детей. Для Тома это уже второй брак.

Хайди Клум с Томом Каулитцом / Фото: instagram.com/heidiklum
Том Каулитц младше Хайди Клум на 16 лет / Фото: instagram.com/heidiklum

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Теги: #фото