Музыканты отмечают, что "тролль" с Волыни писал новые иски, пока они были в очень горячих точках на фронте.

Известная украинская группа "Антитела" страдает от нападок "патентного тролля". Музыкантов хотели лишить песен и миллионов гривень. Они уже поделились деталями скандала и показали иски, которые против них подавали.

"Пока рвутся снаряды и обрываются украинские жизни, под шум войны волынские предприниматели, так называемые "патентные тролли", пытались второй, третий и четвертый раз, в течение этого года, через суд, сорвать миллионы с группы "Антитела". Сергей Лапковский, лучанин, который запатентовал, условно, "ноту Ля" и ее физические акустические свойства, в сговоре с волынскими патентными поверенными, юристами и музыкальным экспертом, композитором Тиможинским В. А., пытался через апелляцию возобновить судебный процесс, которым хотел взыскать с группы "Антитела" миллионы гривень за якобы применение этого патента в трех музыкальных композициях группы, но позавчера, 6 февраля 2023 года был отправлен Киевским апелляционным судом в след за русским кораблем, что поставило определенную точку в данном деле", - поделились музыканты на Instagram-странице группы "Антитела".

Они подчеркнули, что были больше всего удивлены в июле 2022 года. В этот момент музыканты группы были в одной из самых горячих точек войны на Харьковщине, возле села Дементьевка. И именно тогда "тролль" писал новые заявления в суд, потому что хотел "сбить" с музыкантов еще больше денег. Свое желание тот связывал с новым курсом доллара. Аппетиты "тролля" увеличились до 52 тысяч долларов.

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"Кроме этого, через суд Лапковский пытался изъять песни группы "Антитела" со всех цифровых платформ и эфиров радио, запретить их живое исполнение, используя в своих заявлениях термин "контрафактные композиции". А в одном из пунктов очередного заявления тролль Лапковский просил суд изъять и уничтожить все экземпляры песен. Переоценивая на передовой некоторые свои взгляды на жизнь и отношение к, кажется, крайне необходимым вещам, "Антитела" со смехом зачитывали побратимам письменные произведения волынских хапуг, по которым, видимо, очень плачет военкомат", - добавили музыканты.

Однако на прошлой неделе "тролль" пытался остановить встречный иск против себя, в нем группа "Антитела" хотел отменить патент. Он утверждал, что музыканты смеются над его деятельностью и не прекращают исполнять свои песни.

"Видимо, таким образом хотел вызвать склонность суда к своей непутевой персоне, но не получилось, и очередные судебные сборы и расходы, безработный Лапковский, который иногда подлечивается в психиатрической больнице, снова получит у своих "руководителей". Придет время, мы будем знать каждого, кто стоит за действиями этих патентных мошенников! "Антитела" и сегодня, не только в своих интересах, а в интересах всей музыкальной индустрии прилагают максимум усилий для отмены действия данного патента, чтобы украинские музыканты могли творить свободно, не оглядываясь на то, не нарушили ли они запатентованные кем-то природные физические, акустические явления. Они хотели создать определенный судебный прецедент для того, чтобы "кошмарить" потом каждого украинского исполнителя, но не получится. Не на тех наткнулись", - резюмировали музыканты.

Напомним, ранее группа "Антитела" выпустила мощную песню "Крепость Бахмут".

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