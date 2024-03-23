Тарас Тополя назвал этот анонс "символическим".

Группа "Антитела" сообщила, что 23 августа 2024 году состоится ее концерт в незаконно аннексированном Крыму. Позже фронтмен Тарас Тополя объяснил свое решение.

По его словам, таким образом группа решила показать свои намерения относительно возвращения Крыма под контроль Украины.

"Крым будет украинским. Мы в этом уверены. Анонс этого концерта – это месседж к той аудитории, пожалуй, в первую очередь. Это артикулирование позиции группы "Антитела" и большого количества украинского общества, которое заставляют понурить нос и опустить руки из-за определенных сложностей, усталости и истощенности за эти два года войны", – сказал Тополя в интервью ТСН для проекта "Наодинці".

Он добавил, что участники группы готовы делать все возможное для того, чтобы Крым поскорее вернулся в Украину и там развеивался сине-желтый флаг.

Также Тополя призвал не терять веру в то, что Украина победит в войне и вернет все свои территории:

"Это магия. Случившееся с Украиной, то, что мы стоим – это магия единения миллионов людей ради одной цели в одном месте в конкретное время".

Напомним, ранее Тарас Тополя ответил, вернется ли на фронт.

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