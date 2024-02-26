Артист сказал, что повидал на войне разное, поэтому больше не хочет ехать на передовую.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя в начале полномасштабного российского вторжения вместе с другими участниками бэнда пополнил ряды ВСУ, однако с августа 2022 года их демобилизовали.

Все это время Тарас выступал на благотворительных концертах и собирал деньги на помощь армии. При этом ему неоднократно поступали вопросы о том, вернется ли он на фронт.

Как рассказал Тарас в интервью "Ближе к звездам", у него нет желания возвращаться на фронт, но если главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдаст такой приказ, то, конечно, все участники группы поедут на передовую.

"Фронт - это не прогулка, или какой-то кураж. Это пот, кровь, слезы, боль, потеря собратьев, ранения, грязь, мат, победы и поражения. У меня нет того характера, чтобы я добровольно хотел туда вернуться. А если нас назад откомандирует на передовую господин Сырский, то мы скажем "да" и отправимся на ноль. Мы военнослужащими были и остаемся ими", - сказал Тополя.

Стоит отметить, что в начале большой войны участники группы "Антитела" стали парамедиками и находились в горячих точках. Они спасали военных, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради Украины и нашего народа.

Напомним, ранее группа "Антитела" получила награду от премьер-министра Италии.

Вас также могут заинтересовать новости: