Алина Гросу показала пышную грудь в откровенном декольте (фото)
11:43, 26 мая 2020Звезды
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Гросу позировала с распущенными волосами и вечерним макияжем, томно глядя в камеру.
Гросу позировала с распущенными волосами и вечерним макияжем / Instagram Алина Гросу
Молодая украинская певица Алина Гросу в очередной раз порадовала своих поклонников пикантными фотографиями.
Instagram Алина Гросу
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На странице в Instagram знаменитость разместила несколько снимков, на которых предстает в соблазнительном черном комбинезоне, который хорошо подчеркнул ее декольте.
Гросу позировала с распущенными волосами и вечерним макияжем, томно глядя в камеру.
"Очень красивая", - похвалили Гросу в комментариях фанаты.
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