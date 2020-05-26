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Алина Гросу показала пышную грудь в откровенном декольте (фото)

11:43, 26 мая 2020
Звезды
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Гросу позировала с распущенными волосами и вечерним макияжем / Instagram Алина Гросу
Instagram Алина Гросу

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На странице в Instagram знаменитость разместила несколько снимков, на которых предстает в соблазнительном черном комбинезоне, который хорошо подчеркнул ее декольте.

Гросу позировала с распущенными волосами и вечерним макияжем, томно глядя в камеру.  

"Очень красивая", - похвалили Гросу в комментариях фанаты.

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Теги: #певица#Гросу в России