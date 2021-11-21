Не все украинские знаменитости сыграли свадьбу на Родине.

В этом сезоне было много свадеб среди селебрити. Как спортсменки, актрисы и телеведущие выходили замуж, какое торжество устраивали и с кем связали свои судьбы узнавала Катя Осадчая в программе "Светская жизнь".

Анжелика Терлюга

Серебряная чемпионка Олимпийских игр по карате Анжелика Терлюга пошла под венец в Одессе. Церемония бракосочетания в американском стиле была очень трогательной. Больше всего запомнился момент, когда у свадебной арки со слезами на глазах ее ждал будущий супруг, тренер Владимир Зарецкий. Влюбленные дали друг другу клятвы, а затем скрепили их нежным поцелуем. Известно, что пара общалась 15 лет и только восемь месяцев состояла в отношениях. Интересно и то, что под венец Анжелику вели не подружки, а друзья-каратисты, с которыми она дружит уже много лет.

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Телеведущая одного из музыкальных каналов Галина Завийская выходила замуж во Львове. Невесту под венец вел отец, а возле свадебной арки ее встречал муж-бизнесмен. По словам Завийской, из-за пандемии они с будущим супругом не смогли отпраздновать свадьбу в Италии, поэтому решили устроить торжество в итальянском стиле в родном городе ведущей - Львове. Более того, именно в этом городе влюбленные впервые поцеловались. Несмотря на то, что свадьба была в итальянском стиле, традиции были очень даже украинскими - 120 гостей, два дня празднования и все обряды. А вот выступали на свадьбе певицы Наталка Карпа и Светлана Тарабарова.

Григорий Бакланов

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" женился на своей коллеге Анастасии Цымбалару. Известно, что пара с 2018 года откладывала свадьбу то из-за работы, то из-за карантина. И вот в единственный общий выходной они устроили пышное торжество. Празднование организовали всего за один день. После росписи влюбленные вместе с родителями и самыми близкими друзьями поехали в ресторан.

Элина Свитолина

За две недели до Олимпиады в Токио вышла замуж украинская теннисистка Элина Свитолина за своего коллегу Гаэля Монфиса. Церемония бракосочетания состоялась в пригороде Швейцарии. Торжество состоялось в замке с видом на озеро и горы. Также Свитолина рассказала, что супруг подарил ей на свадьбу машину мечты.

Напомним, кто из звезд на сцене обмочился, кого стошнило, а кто засветил "клубничку".

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Автор: Диана Могилевич