Кристина Агилера / instagram.com/xtina

Знаменитости настолько преданы своим поклонникам, что выходят на сцену в любом состоянии. Во время концертов они отдаются по полной, зажигают стадионы и поражают курьезными ситуациями. Подробнее о звездных позорах читайте на УНИАН.

София Уриста

Недавно весь мир облетел ролик, на котором певица София Уриста помочилась на своего фаната. Девушка вывела молодого человека на сцену, уложила его на спину, встала над ним, сняла штаны и пустила струю мочи. Таким образом она хотела "расширить границы на сцене", но позже поняла, что ее поступок не оценили. В результате певица извинилась перед поклонниками.

София Уриста / instagram.com/sophiaurista

Ферджи

Экс-солистка The Black Eyed Peas Ферджи однажды тоже попала в подобную ситуацию. Звезда не успела сходить в туалет перед выступлением и обмочилась прямо на сцене. Фанаты заметили ее мокрые штаны и позже высмеяли эту ситуацию в сети.

Ферджи / instagram.com/fergie

Кристина Агилера

Воистину неприятный инцидент произошел во время выступления Кристины Агилеры. В самый неподходящий момент у певицы началась менструация, и по ее ногам потекли обильные выделения. Конечно, это привлекло внимание общественности и в сети появились фото.

Кристина Агилера / instagram.com/xtina

Джастин Бибер

Во время одного из концертов со Джастина Бибера начали слетать штаны. Он наклонился, чтобы подтянуть их, но упал. Еще одним курьез с его участие произошел в другой раз, когда Джастина стошнило прямо на сцене. Позже он объяснил, что виной тому стало молоко, которое он выпил накануне.

Джастин Бибер / instagram.com/justinbieber

Бритни Спирс

Откровенная Бритни Спирс не скрывает свои аппетитных форм. Но однажды ей все-таки стало неловко. Во время концерта у нее расстегнулся боди, под которым не было нижнего белья. Танцовщик сразу попытался исправить ситуацию, но у него, увы, не получилось.

Бритни Спирс / фото REUTERS

Напомним, ранее известные мужчины назвали топ-5 самых красивых певиц Украины.

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Автор: Диана Могилевич