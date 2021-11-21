Селебрити, как и обычные люди попадают в курьёзные ситуации.

Знаменитости настолько преданы своим поклонникам, что выходят на сцену в любом состоянии. Во время концертов они отдаются по полной, зажигают стадионы и поражают курьезными ситуациями. Подробнее о звездных позорах читайте на УНИАН.

София Уриста

Недавно весь мир облетел ролик, на котором певица София Уриста помочилась на своего фаната. Девушка вывела молодого человека на сцену, уложила его на спину, встала над ним, сняла штаны и пустила струю мочи. Таким образом она хотела "расширить границы на сцене", но позже поняла, что ее поступок не оценили. В результате певица извинилась перед поклонниками.

Ферджи

Экс-солистка The Black Eyed Peas Ферджи однажды тоже попала в подобную ситуацию. Звезда не успела сходить в туалет перед выступлением и обмочилась прямо на сцене. Фанаты заметили ее мокрые штаны и позже высмеяли эту ситуацию в сети.

Кристина Агилера

Воистину неприятный инцидент произошел во время выступления Кристины Агилеры. В самый неподходящий момент у певицы началась менструация, и по ее ногам потекли обильные выделения. Конечно, это привлекло внимание общественности и в сети появились фото.

Джастин Бибер

Во время одного из концертов со Джастина Бибера начали слетать штаны. Он наклонился, чтобы подтянуть их, но упал. Еще одним курьез с его участие произошел в другой раз, когда Джастина стошнило прямо на сцене. Позже он объяснил, что виной тому стало молоко, которое он выпил накануне.

Бритни Спирс

Откровенная Бритни Спирс не скрывает свои аппетитных форм. Но однажды ей все-таки стало неловко. Во время концерта у нее расстегнулся боди, под которым не было нижнего белья. Танцовщик сразу попытался исправить ситуацию, но у него, увы, не получилось.

Напомним, ранее известные мужчины назвали топ-5 самых красивых певиц Украины.

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Автор: Диана Могилевич