На обложке помимо нее изображена исландская лошадь активистки по кличке Стренгур.

18-летняя шведская эко-активистка Грета Тунберг стала лицом обложки первого номера журнал Vogue Scandinavia. Снимки опубликованы в Instagram издания.

На обложке помимо нее изображена исландская лошадь активистки по кличке Стренгур. Снимок сделали Ирис и Маттиас Александров Клум — шведско-испанский дуэт фотографов.

"Грета Тунберг – голос поколения. За последние три года шведский подросток стала самой узнаваемой активисткой в мире, призывая мировых лидеров остановить климатический кризис. Учитывая нашу любовь к природе, мы не могли придумать никого, более подходящего для дебютной обложки Vogue Scandinavia", – говорится в сообщении издания в Instagram.

"Идеально было бы просто вернуться в школу и закончить учебу и не беспокоиться о климате. Но пока есть потребность в активистах, я, наверное, буду активисткой", – заявила Тунберг в интервью Vogue Scandinavia.

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Тунберг также рассказала, что вокруг нее постоянно плетут теории заговора. То она американский шпион, то российский агент, то коммунист или крайний капиталист.

"В одну секунду меня контролируют родители, я не могу думать самостоятельно; в следующую секунду я – злобный маленький ребенок, склонный к манипуляциям", – отметила она.

Первый номер Vogue Scandinavia доступен для покупки онлайн на сайте издания, он стоит 20 евро.

Кто такая Грета Тунберг

Грета Тунберг стала известной как основательница акции "Школьная забастовка за климат" (или – "Пятницы ради будущего"). В рамках бессрочной акции девочка вместо учебы призывала студентов и школьников выходить на митинги по пятницам

23 сентября 2019 года школьница выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.

Тунберг дважды выдвигали на Нобелевскую премию, в декабре 2019 года журнал Time назвал шведку человеком года.

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Автор: Виктория Гордиенко