Экоактивистка напомнила о твите Трампа в конце 2019 года.

17-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг прокомментировала твит президента США Дональда Трампа, в котором он требует прекратить подсчет голосов избирателей.

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Тунберг повторила комментарий действующего президента от 12 декабря 2019 года насчет ее признания журналом Time "Человеком года", заменив в нем лишь имя.

"Так смешно. Дональд должен поработать над своим гневом, а потом пойти с другом посмотреть старое доброе кино. Остынь, Дональд, остынь!"– написала она.

Таким образом экоактивистка напомнила Трампу о его словах относительно нее в конце прошлого года.

"Так смешно. Грета должна поработать над своим гневом, а потом пойти с другом посмотреть старое доброе кино. Остынь, Грета, остынь!",- написал тогда Трамп.

Выборы президента США-2020

4 ноября завершилось голосование в США. Сейчас продолжается подсчет голосов.

По данным карты на сайте CNN, Байдену не хватает до необходимых 270 голосов выборщиков 17 голосов. У действующего президента Дональда Трампа сейчас 213 голосов.

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Автор: Андрей Василюк