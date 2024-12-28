Исполнительница опровергла информацию, что экс-избранник бросил ее.

Экс-избранница известного американского миллиардера Илона Маска - певица Граймс - прокомментировала отношения с 53-летним предпринимателем, которые длились три года. Исполнительница, которая ранее раскритиковала бывшего, на фоне судебной тяжбы с изобретателем за опеку над их общими детьми опровергла слухи, что он ее бросил.

Как пишет Billboard, у 36-летней артистки возник конфликт с рэпершей Азилией Бэнкс в X. Граймс сделала репост шуточной картинки, на которой головы обеих певиц прифотошоплены к телам Глинды и Эльфабы из фильма "Злая". Реакция Бэнкс не заставила себя долго ждать. Она прокомментировала пост бывшей Маска и упрекнула ее, что ее бросили и предали.

"Ты пытаешься выставить меня злодейкой после того, как тебя бросили, предали, твоих детей похитили, тебя обманывает секретарь Илона", - написала рэперша, а также выдала, что Маск "вытащил яйцеклетки" у Граймс и сфотографировал процесс ее кесарева сечения.

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Как известно, в прошлом году сама Граймс заявила, что бывший после ее первых родов прислал друзьям снимки ее кесарева сечения. Тогда артистка была расстроена и возмущена поступком миллиардера.

На слова рэперши певица ответила, что ее никто не бросал. Она, мол, сама стала инициатором разрыва с бизнесменом, сбежав от него. А также добавила, что сейчас один из их общих детей живет с ней.

"Меня не "кинули". Я сбежала. Мой удивительный ребенок спит рядом со мной в моей постели, я люблю его. Никаких сожалений. Жизнь прекрасна настолько, насколько ты хочешь, чтобы она была такой", - считает Грайм.

Вероятно, в посте говорится о старшем сыне звезды, с которым она публикует кадры в сети. Однако пока неизвестно, где находятся другие дети артистки от Маска, за опеку над которыми они судятся.

К слову, Граймс и Маск закрутили роман в 2018 году, однако через три года они разорвали отношения. У них есть 3-летняя дочь и годовалый сын, а также еще один 4-летний сын.

Напомним, ранее Илон Маск "слил" откровенное фото Эмбер Херд. На нем скандальная актриса позирует в образе героини компьютерной игры.

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