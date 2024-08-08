Все началось с того, что Маск осудил трансгендерный переход своей дочери.

Бывшая партнерша американского миллиардера Илона Маска певица Граймс поддержала его трансгендерную дочь Вивиан Дженну, заявив, что бизнесмен не может отличить факты от вымысла, пишет Daily Mirror.

Ранее Вивиан опубликовала сообщение, в котором назвала своего отца "лжецом и предателем":

"Ты не семьянин. Ты бесовский предатель, который не может перестать врать о собственных детях. Ты не христианин. Насколько мне известно, твоей ноги никогда не было в церкви. И ты никакой не "бастион равноправия и прогресса"… Ты назвал арабский язык языком врага, когда мне было шесть лет. На тебя подавали в суд за дискриминацию огромное количество раз…".

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Это произошло после того, как Маск осудил ее трансгендерный переход. Бизнесмен заявил, что его сына "убил вирус толерантности", а его самого якобы обманом заставили подписать разрешение на операцию по смене пола.

На фоне этого Граймс написала в соцсети X о Маске следующее:

"Человек, который лжет себе и слушает свою собственную ложь, доходит до такой степени, что не может различить правду внутри себя или вокруг себя. И так теряет всякое уважение к себе и к другим, и не имея уважения, он перестает любить, и, чтобы занять и развлечь себя без любви, предается страстям и грубым удовольствиям и опускается до скотства в своих пороках".

Напомним, ранее сообщалось, что американский миллиардер и основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск снова стал отцом, у него родился 12 ребенок.

Малыш появился на свет еще в начале 2024 года, однако многодетный отец держал эту информацию в тайне. Матерью младенца, по словам анонимных источников, стала Шивон Зилис, которая является директором по специальным проектам одной из компаний Илона.

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