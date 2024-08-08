Бывшая партнерша американского миллиардера Илона Маска певица Граймс поддержала его трансгендерную дочь Вивиан Дженну, заявив, что бизнесмен не может отличить факты от вымысла, пишет Daily Mirror.
Ранее Вивиан опубликовала сообщение, в котором назвала своего отца "лжецом и предателем":
"Ты не семьянин. Ты бесовский предатель, который не может перестать врать о собственных детях. Ты не христианин. Насколько мне известно, твоей ноги никогда не было в церкви. И ты никакой не "бастион равноправия и прогресса"… Ты назвал арабский язык языком врага, когда мне было шесть лет. На тебя подавали в суд за дискриминацию огромное количество раз…".
Это произошло после того, как Маск осудил ее трансгендерный переход. Бизнесмен заявил, что его сына "убил вирус толерантности", а его самого якобы обманом заставили подписать разрешение на операцию по смене пола.
На фоне этого Граймс написала в соцсети X о Маске следующее:
"Человек, который лжет себе и слушает свою собственную ложь, доходит до такой степени, что не может различить правду внутри себя или вокруг себя. И так теряет всякое уважение к себе и к другим, и не имея уважения, он перестает любить, и, чтобы занять и развлечь себя без любви, предается страстям и грубым удовольствиям и опускается до скотства в своих пороках".
Напомним, ранее сообщалось, что американский миллиардер и основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск снова стал отцом, у него родился 12 ребенок.
Малыш появился на свет еще в начале 2024 года, однако многодетный отец держал эту информацию в тайне. Матерью младенца, по словам анонимных источников, стала Шивон Зилис, которая является директором по специальным проектам одной из компаний Илона.