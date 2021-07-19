Боярский заразился коронавирусом и попал в больницу.

Народный артист России Михаил Боярский был госпитализирован из-за коронавируса. Некоторое время он не выходил на связь, но 18 июля он таки прервал молчание и написал пост в Instagram.

"Спасибо, что переживаете! Все хорошо! Увидимся на спектаклях", - написал Боярский.

Также он призвал своих фолловеров вакцинироваться от коронавируса, чтобы спасти жизни и себе, и своим близким.

Сейчас артист чувствует себя намного лучше и после получения отрицательного результата на коронавирус его выпишут из клиники.

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Чем известен Михаил Боярский:

В 2014 году подписал Коллективное обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.

В августе 2015 года СБУ внесла Боярского в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

В январе 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 18 марта 2018 года на четвёртый срок.

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Автор: Диана Могилевич