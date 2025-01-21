Преступнику грозит до 15 лет за решеткой, однако он захотел заменить этот срок на службу в рядах оккупационной армии.

Россиянин, который убил женщину и оставил ее труп в машине российского актера из Украины Гоши Куценко, захотел служить в рядах армии РФ, чтобы пойти воевать против Украины. Убийца во время допроса признался в содеянном и, чтобы искупить вину, попросился на войну убивать украинцев.

Жестокое убийство женщины, на теле которой обнаружили 12 ножевых ранений, не осталось без наказания. Как пишут росСМИ, в частности, Telegram-канал Shot, против мужчины завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, но уже сейчас в отношении его избрана мера пресечения в виде ареста в течение двух месяцев.

Как известно, ранее росмедиа писали, что убийцей является 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани. На его счету есть уже немало других преступлений: убийства, кражи, изнасилования, разбой и тому подобное. Во время судебного заседания подозреваемый не показывал свое лицо, однако журналисты страны-агрессора заметили, что он держал в руках бумажку с просьбой отправить его на фронт.

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"Ваша честь! Прятаться от следствия и суда не намерен. В содеянном раскаиваюсь. Прошу прощения у родственников потерпевшей. Я подал ходатайство о прохождении в рядах СВО, чтобы искупить свою вину", - говорится в записке убийцы.

Стало известно, что преступник уже служил в рядах оккупационной армии и участвовал в так называемой "СВО". С фронта он вернулся год назад. В 2019 году его осудили за убийство, но тогда ему удалось избежать наказания и пойти воевать.

Отметим, что убийство произошло в воскресенье, 19 января. Абдуллин нанес 12 ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте. Причиной убийства стал конфликт. Тело женщины убийца затащил в авто, которое принадлежит предателю Куценко, после чего еще более трех часов просидел рядом с трупом.

Напомним, ранее Гоша Куценко прокомментировал убийство, совершенное в его авто. Актер рассказал, когда узнал о преступлении.

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