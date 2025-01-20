В машине известного российского актера нашли тело изрезанной женщины (фото)

Гоша Куценко пока никак это не прокомментировал.

В машине известного российского актера Гоши Куценко обнаружили тело изрезанной женщины. Как сообщает Telegram-канал SHOT, авто было припарковано во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте.

Отмечается, что уже задержан подозреваемый в убийстве женщины, чьё тело нашли в авто Гоши Куценко.

"Накануне утром прохожие заметили тело женщины в стареньком "Запорожце", припаркованном во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Как нам стало известно, эта машина принадлежит заслуженному артисту РФ Гоше Куценко. Авто было открыто. Прибывшие эксперты установили, что жертва была убита несколько часов назад, на теле — множество ножевых ранений. В салоне, рядом с телом, также обнаружено использованное средство контрацепции. Личность погибшей устанавливается, на вид ей от 30 до 35 лет", - сообщают росСМИ.

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Также СМИ сообщают, что преступником является 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани. У него огромное количество судимостей: убийство, изнасилование, разбой, кража, оскорбление представителя власти, угроза убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Однако, как тело женщины оказалось в авто Гоши Куценко, пока неизвестно.

Напомним, ранее звезда "Лиги смеха" рассказал, кто ему спас жизнь после тяжелого ранения на фронте.

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