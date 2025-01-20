Актер рассказал, когда узнал о преступлении.

Российский актер родом из украинского Запорожья Гоша Куценко, в авто которого обнаружили тело изрезанной женщины, вышел на связь. Артист прокомментировал преступление и рассказал, когда узнал о нем.

В своем Instagram фигурант базы "Миротворец" выразил соболезнования родным погибшей женщины, которую нашли мертвой с многочисленным ножевыми ранениями. По его словам, сам он услышал новость об убийстве, когда находился на съемках в другой части страны-агрессора. Как известно, убийство было совершено в Москве.

"Узнал эту новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родственникам погибшей. Вот так", - сказал предатель.

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Как сообщают российское издание RTVI со ссылкой на прокуратуру террористической страны, женщину убили в воскресенье, 19 января. Труп женщины 30-35 лет с ножевыми ранениями обнаружили в авто марки "Запорожец", принадлежащем Куценко.

Задержанный преступник, которого обвинили в убийстве, признался под допросом в содеянном. Речь идет о 30-летнем Альберте Абдуллине, который и ранее совершал убийства, изнасилования, разбой и тому подобное.

"В процессе употребления алкогольных напитков у нас произошел конфликт. Я начал наносить ей несколько ножевых ножей, затем затащил тело в машину", - сказал обвиняемый.

По данным следствия, он нанес по меньшей мере 12 ножевых ранений женщине, от которых она скончалась на месте. Ему грозит 15 лет лишения свободы. Мужчину задержали в авто, где он провел рядом с трупом женщины не менее трех часов.

Напомним, ранее в РФ арестовали имущество российского рэпера Моргенштерна. Артиста, который выехал из страны-агрессора еще в 2021 году, обвинили в невыполнении обязанностей "иностранного агента". Стало известно, на какое имущество исполнителя наложили арест.

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