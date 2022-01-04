Хореограф повергла своего супруга в приятный шок.

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева опубликовала в Instagram видео, на котором танцует в дверном проеме в топике и трусиках.

"Именно так я встретила долгожданного супруга после долгого расставания. Девчонки, старайтесь чаще вводить своих любимых в приятный шок. Ведь именно такие моменты в жизни заставляют играть вашу кровь, сближают друг друга и ещё больше влюбляют друг в друга. Будьте горячими штучками", - подписала ролик Гвоздева.

Читайте такжеНастя Каменских в соблазнительном платье похвасталась длинными ножками"Илона, какое же у вас божественно красивое тело! Восторгаюсь", "Очень жарко", "Ого, смело", "Вау", "Какая ты прекрасная", "Крутышка", "Пожар", "Секси", "От вас исходит огонь, грация, женственность и красота во всем", "Достаточно соблазнительно", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее скандальная Илона Гвоздева пожаловалась на жуткие боли.

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