По словам хореографа, у нее не поворачивается шея.

Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая оскандалилась своими негативными комментариями в адрес участников "Танцев со звездами", пожаловалась на боли в спине.

По словам танцовщицы, у нее произошло ущемление между лопатками. Теперь она не может поворачивать головой и поднимать руки.

"Обиднее всего, что это произошло не на занятии. Я просто встала с кровати и привет. То ли профессиональная старость, то ли пора на покой", - рассказала Илона.

Также Гвоздева попросила поклонников помочь ей найти хорошего остеопата или массажиста, так как ей сложно терпеть боль.

Напомним, ранее Илона Гвоздева прокомментировала свои резкие высказывания в адрес участников "Танцев со звездами".

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Автор: Диана Могилевич