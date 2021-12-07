Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая оскандалилась своими негативными комментариями в адрес участников "Танцев со звездами", пожаловалась на боли в спине.
По словам танцовщицы, у нее произошло ущемление между лопатками. Теперь она не может поворачивать головой и поднимать руки.
"Обиднее всего, что это произошло не на занятии. Я просто встала с кровати и привет. То ли профессиональная старость, то ли пора на покой", - рассказала Илона.
Также Гвоздева попросила поклонников помочь ей найти хорошего остеопата или массажиста, так как ей сложно терпеть боль.
Напомним, ранее Илона Гвоздева прокомментировала свои резкие высказывания в адрес участников "Танцев со звездами".
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