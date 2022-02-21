Украинский ведущий Григорий Решетник написал романтическое стихотворение для своей супруги Кристины, с которой воспитывает троих сыновей.
"Ми гори звернемо за Вас
Зупинимо річки, моря та океани
Ви віддані та завжди вірите Ви в нас
Тому за Вас розірвемо ми всі кайдани", - написал Григорий.
В комментарии "пришла" Кристина и поблагодарила своего супруга. Также она отметила, что вместе они - сила.
Поклонникам Решетника очень понравился такой его романтический жест: "Ого", "Невероятные слова", "Как красиво сказал", "Шикарная пара", "Классный стих и красивая пара", "Мило, сильно и по-мужски", "Очень чувственно. Преданные женщины заслуживают таких слов".
Напомним, в ноябре Григорий Решетник в третий раз стал отцом. Малыша назвали Александром. Также у Григория и Кристины есть еще двое сыновей - Иван и Дмитрий.