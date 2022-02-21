Григорий Решетник написал для супруги стихотворение.

Украинский ведущий Григорий Решетник написал романтическое стихотворение для своей супруги Кристины, с которой воспитывает троих сыновей.

"Ми гори звернемо за Вас

Зупинимо річки, моря та океани

Ви віддані та завжди вірите Ви в нас

Тому за Вас розірвемо ми всі кайдани", - написал Григорий.

В комментарии "пришла" Кристина и поблагодарила своего супруга. Также она отметила, что вместе они - сила.

Поклонникам Решетника очень понравился такой его романтический жест: "Ого", "Невероятные слова", "Как красиво сказал", "Шикарная пара", "Классный стих и красивая пара", "Мило, сильно и по-мужски", "Очень чувственно. Преданные женщины заслуживают таких слов".

Напомним, в ноябре Григорий Решетник в третий раз стал отцом. Малыша назвали Александром. Также у Григория и Кристины есть еще двое сыновей - Иван и Дмитрий.

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