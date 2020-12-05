Известный украинский шоумен, ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник стал многодетным отцом трех сыновей.

Известный украинский шоумен, ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник, который неделю назад в третий раз стал отцом, наконец удовлетворил любопытство фолловеров.

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Так, знаменитость рассекретил имя новорожденного сыночка. Звезда и его жена Кристина назвали малыша Сашей. Об этом супруги написали на своих страницах в Instagram.

"Александр Григорьевич Решетник", - коротко написал телезвезда.

Также знаменитость запостил нежное фото с роддома. На фотографии в третий раз мама и папа, одетые в красные кофты, держат потомка за ручки и улыбаются сыну.

В комментариях фолловеры Григория отметили, что пара выбрала для малыша замечательное имя, и засыпали мальчика пожеланиями.

Ранее Григорий Решетник умилил фото знакомства сыновей с новорожденным братиком. На днях жену ведущего выписали из роддома. На снимке его дети – 7-летний Иван и 3-летний Дмитрий лежат на кровати и с улыбкой наблюдают за младшим братиком.

Напомним, что Григорий и Кристина Решетники поженились в 2010 году. Пара воспитывает двух сыновей-7-летнего Ивана и 3-летнего Дмитрия.

Новость о третьей беременности избранница телеведущего сообщила в июле, обнародовав снимки с круглым животиком. Как рассказывал ведущий, жена забеременела во время семейного отпуска на Мальдивах.

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Автор: Виктория Гордиенко