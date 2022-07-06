Телеведущий отметил, что он со своей семьей, как и многие украинцы, 24 февраля проснулся от взрывов.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов вспомнил то, каким для него было утро 24 февраля. Мужчина рассказал - недалеко от их с Екатериной Осадчей дома находится база ПВО, поэтому проснулись они от взрывов около 4:20.

"Еще не все знали в стране, что началась война, а мы уже это точно знали, поэтому что у нас дом дрогнул. Все проснулись: дети, няни, мы. И уже, глядя в окно, как идет дым с того места, где была база, туда, на наших глазах, попала еще одна ракета", - поделился Юрий в интервью с журналисткой Алиной Доротюк.

После этого глава семьи решил, что жена и дети должны срочно уехать. Сначала они поехали к родителям Осадчей, но там над головами тоже летали ракеты.

"Когда у тебя один пятилетний ребенок, и пятимесячный второй, то это не просто маленькие дети, здесь и питание, и вода, и все остальное…", - сказал Юрий.

Горбунов отметил - не уговаривал жену ехать за границу, ведь она и сама понимала, что там им будет безопаснее.

Вот что телеведущий ответил на вопрос, вернулись ли его дети и жена в Киев: "А тут по-разному. Они то возвращаются, то снова едут. Мы пробуем. Потому что у нас не работает садик, никаких кружков. Когда они снова начинают садиться на голову, то мы снова их... Потому что, для Ивана, которому уже скоро шесть лет, ему, конечно, важна коммуникация и дома это бывает просто невыносимо", - прокомментировал телеведущий.

Напомним, Юрий Горбунов впервые показал лицо младшего сына.

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