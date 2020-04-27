Тина Кароль прокомментировала победу своего подопечного на шоу "Голос страны-10" (фото)
21:18, 27 апреля 2020Звезды
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Также певица поблагодарила всю команду "Голоса" и зрителей, голосовавших за ее подопечного.
Сасанчин победил в шоу "Голос страны-10"
Звездный тренер "Голоса страны" Тина Кароль прокомментировала победу своего подопечного в 10-м сезоне шоу Романа Сасанчина.
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"Я поздравляю Романа Сасанчина с заслуженной победой на проекте! Двойной удар, двойная победа, Рома, это - исторически. Ты достойный сын своей страны!", - написала артистка на своей странице в Instagram.
Также певица поблагодарила всю команду "Голоса" и зрителей, голосовавших за ее подопечного.
Кароль сопроводила свой пост очень сексуальным фото, на котором предстала в платье с ультраоткровенным декольте и оригинальными разрезами под грудью.
instagram.com/tina_karol
Как сообщал УНИАН, 18-летний Роман Сасанчин стал победителем 10 сезона шоу "Голос страны". Суперфинал проекта состоялся 26 апреля.
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