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Тина Кароль прокомментировала победу своего подопечного на шоу "Голос страны-10" (фото)

21:18, 27 апреля 2020
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Сасанчин победил в шоу &quot;Голос страны-10&quot;

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"Я поздравляю Романа Сасанчина с заслуженной победой на проекте! Двойной удар, двойная победа, Рома, это - исторически. Ты достойный сын своей страны!", - написала артистка на своей странице в Instagram.

Также певица поблагодарила всю команду "Голоса" и зрителей, голосовавших за ее подопечного.

Кароль сопроводила свой пост очень сексуальным фото, на котором предстала в платье с ультраоткровенным декольте и оригинальными разрезами под грудью.

instagram.com/tina_karol

Как сообщал УНИАН, 18-летний Роман Сасанчин стал победителем 10 сезона шоу "Голос страны". Суперфинал проекта состоялся 26 апреля.

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Теги: #фото#Тина Кароль