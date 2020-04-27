Тина Кароль прокомментировала победу своего подопечного на шоу "Голос страны-10" (фото)

Также певица поблагодарила всю команду "Голоса" и зрителей, голосовавших за ее подопечного.

Звездный тренер "Голоса страны" Тина Кароль прокомментировала победу своего подопечного в 10-м сезоне шоу Романа Сасанчина.

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"Я поздравляю Романа Сасанчина с заслуженной победой на проекте! Двойной удар, двойная победа, Рома, это - исторически. Ты достойный сын своей страны!", - написала артистка на своей странице в Instagram.

Также певица поблагодарила всю команду "Голоса" и зрителей, голосовавших за ее подопечного.

Кароль сопроводила свой пост очень сексуальным фото, на котором предстала в платье с ультраоткровенным декольте и оригинальными разрезами под грудью.

Как сообщал УНИАН, 18-летний Роман Сасанчин стал победителем 10 сезона шоу "Голос страны". Суперфинал проекта состоялся 26 апреля.