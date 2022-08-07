Энн Хеч попала в дорожно-транспортное происшествие.

Американская звезда фильмов "Психо", "Супермен", "Шесть дней, семь ночей" Энн Хеч в Лос-Анджелесе попала в аварию.

Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты издания предположили, что Хеч села за руль в нетрезвом состоянии, так как в ее машине обнаружили бутылку водки. Кроме того, в сети появился ролик, на котором видно, как звезда врезалась в гараж и скрылась с места происшествия.

Затем она врезалась в дом, но, вероятно, выбраться из горящего авто у нее не хватило сил. Она сидела в машине, пока пожарные не вытащили ее.

В результате аварии актриса получила серьезные ожоги. Ее госпитализировали в больницу. Сообщается, что она находится в критическом состоянии в реанимации.

Чем известна Энн Хеч

Сразу после окончания школы Энн переехала в Нью-Йорк, где приняла предложение на съёмки в сериале "Другой мир". С 1987 по 1991 год она исполняла в нём роль Вики Карсон, за которую в 1991 году получила премию "Эмми".

Она появилась в таких фильмах как "Донни Браско" (1997), "Вулкан" (1997), "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (1997), "Шесть дней, семь ночей" (1998), "Психо" (1998) и других.

В 2008 году актрису можно было увидеть в мелодраме "Бабник" в паре с Эштоном Кутчером, в 2011 - в криминальной драме "Бастион" в роли Екатерины, а в 2012 - в драме "Артур Ньюман" с Колином Фёртом и Эмили Блант.

В 2015 году состоялась мировая премьера боевика "Шальная карта", в котором партнерами Энн Хеч по съемочной площадке стали Джейсон Стейтем, Стэнли Туччи и Майло Вентимилья.

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