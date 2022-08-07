Певица попала в аварию / instagram.com/mamarika_official

Украинская певица Mamarika попала в дорожно-транспортное происшествие вместе со своим маленьким сыном.

На своей странице в Instagram звезда рассказала, что врезалась в машину, которая ехала впереди. Оказывается, что во время движения водитель резко затормозил, поэтому она не успела среагировать и протаранила ему машину.

"Почему-то мы постоянно натыкаемся на такой стиль вождения, когда никто не включает поворотники и вытворяет, что хочет", - рассказала певица.

К счастью, в аварии никто не пострадал. При этом ее сын очень испугался, но, благо, от удара его уберег ремень безопасности.

Певица попала в аварию / Скриншот Instagram

Напомним, ранее Mamarika впервые показала лицо годовалого сына Давида. Отметим, что исполнительница скрывала не только лицо ребенка, но и имя. Лишь спустя месяц после рождения мальчика публика узнала, что звездная мама решила назвать своего наследника Давидом. 

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