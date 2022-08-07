Mamarika врезалась в впереди ехавшую машину.

Украинская певица Mamarika попала в дорожно-транспортное происшествие вместе со своим маленьким сыном.

На своей странице в Instagram звезда рассказала, что врезалась в машину, которая ехала впереди. Оказывается, что во время движения водитель резко затормозил, поэтому она не успела среагировать и протаранила ему машину.

"Почему-то мы постоянно натыкаемся на такой стиль вождения, когда никто не включает поворотники и вытворяет, что хочет", - рассказала певица.

К счастью, в аварии никто не пострадал. При этом ее сын очень испугался, но, благо, от удара его уберег ремень безопасности.

Напомним, ранее Mamarika впервые показала лицо годовалого сына Давида. Отметим, что исполнительница скрывала не только лицо ребенка, но и имя. Лишь спустя месяц после рождения мальчика публика узнала, что звездная мама решила назвать своего наследника Давидом.

Вас также могут заинтересовать новости: