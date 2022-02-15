Мужчина на протяжении семи лет обманывал инвесторов.

35-летнего американского актера Зака Эйвери (настоящее имя Закари Хорвиц) заключили в тюрьму на 20 лет за мошенничество. Суд также обязал его выплатить жертвам махинаций 230 миллионов долларов.

Об этом пишет The Wrap.

В апреле 2021 года Хорвица арестовали по подозрению в мошенничестве со сделками по лицензированию голливудских фильмов HBO и Netflix. По данным следствия, Хорвиц привлек не меньше 650 миллионов долларов на "ложных заявлениях" о том, что деньги инвесторов будут использованы для приобретения лицензионных прав на фильмы, на которые кинокомпании согласились распространять за рубежом.

Полученные в результате мошеннических действий деньги Эйвери потратил на роскошный образ жизни, в частности одежду и обувь люксовых брендов, недвижимость и дорогие автомобили. Актер охотно демонстрировал высокий уровень своего достатка. Он регулярно арендовал яхты и частные самолеты.

Как отмечается в материалах следствия, актер обманывал инвесторов на протяжении семи лет.

Зак Эйвери известен по ролям в лентах "Дьявол внизу", "Тяы не одинок", "Кривизна" (2017), "Ярость" и других.

Напомним, ранее суд присяжных США признал суперзвезду R&B Роберта Сильвестра Келли, более известного под сценическим псевдонимом Ар Келли (R. Kelly), виновным в сексуальном насилии.

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