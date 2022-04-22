Около недели Лев Шрайбер находился во Львове.

Голливудский актер Лев Шрайбер рассказал, как однажды провел ночь в украинском бомбоубежище, прячась от обстрелов российскими оккупантами.

Актер не смог остаться в стороне от войны в Украине, так как имеет украинские корни. С первых дней вторжения он занялся волонтерством. Изначально он готовил еду для беженцев, а затем и вовсе приехал во Львов.

В своем Instagram он рассказал, как проводил большую часть своего времени в подвале одной из гостиниц Львова.

"Бессонная ночь во Львове. Воздушная тревога срабатывала не менее трех раз. Находясь в подвале нашего отеля, я был так впечатлен тем, насколько оптимистичными и храбрыми казались люди, которых я там встречал. Столько историй, такие невероятно стойкие люди", - рассказал Шрайбер.

Чем известен Лев Шрайбер

Лев Шрайбер - американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат премии "Тони". Обладатель 6 номинаций на "Золотой глобус". Известен по ряду независимых фильмов и нескольким блокбастерам, включая картину "Люди Икс: Начало. Росомаха" и первые три фильма серии фильмов "Крик".

Напомним, ранее во время прямого эфира Ребрик и Огневич прогремел мощный взрыв.

Вас также могут заинтересовать новости: