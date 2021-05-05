В одном из интервью ранее актёр говорил, что ему предстоит набрать 13 килограммов.

49-летний актёр Марк Уолберг показал, как изменилась его фигура за три недели.

Читайте такжеРасполневший Уилл Смит показал обвисший живот (фото)Звезда опубликовал в Instagram фотоколлаж, в котором продемонстрировал своё тело «до» и «после».

«От левого фото, сделанного три недели назад, до этого», — подписал фото звезда и поблагодарил своего шеф-повара за еду.

Уолберг набрал вес намеренно: для роли в фильме «Папаша Стю» ему необходимо поправиться на 13 килограммов.

Кто такой Марк Уолберг

Марк Уолберг - актёр, музыкант, филантроп и фотомодель. Двукратный номинант на премию "Золотой глобус", двукратный номинант на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Отступники" и за фильм "Боец" в качестве продюсера.

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Автор: Ольга Робейко