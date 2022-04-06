Она добавила, что у Украины есть один вариант - победить!

Украинский продюсер Алена Мозговая поделилась своими мыслями о ненависти россиян к украинцам. По ее словам, они хотят, чтобы мы жили так же как и они.

"Им есть за что нас ненавидеть... Они тупые, збуханые рабы искренне ненавидят нас за силу нашу, за любовь к свободе, за достоинство наше, за все то, чего у них нет на генном уровне... В подавляющем большинстве они сидят молча в своих ободранных конурах, бухают бражку, занюхивая вонючим куском колбасы и смотрят свой говноящик, и все в целом их устраивает... И они хотят, чтобы и мы так сидели... Сначала они просто не понимали зачем нам та Европа, какая н*х еще демократия... Все же и так норм... Сидите хохлы и не шатайте лодку, а теперь они нас за это ненавидят и поэтому уничтожают, убивают и будут это делать снова и снова", - сказала Мозговая.

Она добавила, что у Украины есть только один вариант - победить. По словам продюсера, никакие мирные соглашения здесь не помогут.

"Чтобы разорвать круг сансары, нужно искупить дурную карму посредством страданий и благих деяний... страданиями мы уже искупили, а благим деянием будет освобождение планеты от этой гнилой опухоли на карте мира", - добавила продюсер.

Напомним, ранее Мозговая грубо обратилась к Чичериной после срезанного флага Украины.

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