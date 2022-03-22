Чичерина срезала флаг Украины со здания горсовета Энергодара.

Украинский продюсер Алена Мозговая обратилась к скандальной российской певице Юлии Чичериной, которая в Энергодаре срезала флаг Украины.

Мозговая на своей странице в Facebook опубликовала кадры, на которых видно как Чичерина вместе с оккупантами срезает флаг Украины со здания горсовета.

"Певица ртом Чичерина с бандой ублюдков, срезавших наш флаг в Энергодаре. С*чара тупоголова, жди, срежут и тебе что-нибудь, прости мне Господи! А знамя Украины вернется на место, иначе и быть не может! Энергодар - это Украина!", – написала Мозговая.

Позже продюсер сообщила, что ее пост о Чичериной заблокировали.

"Сообщение о Чичериной заблокировали и удалили. Это же какая-то к*рва уже нажаловалась! Жаль, что анонимно, хотелось бы увидеть "героев", но оно же сцикливое, только и может что анонимки слать", - добавила Мозговая.

Напомним, Чичерина не скрывает своей ненависти к украинцам и на протяжении всей агрессии России на Донбассе поддерживает преступления пророссийских наемников Кремля.

Певица неоднократно записывала песни для оккупантов, снимала клипы и получала награды от марионеточной "власти" ОРДЛО.

Россиянка внесена в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

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