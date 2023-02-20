Олимпийская чемпионка лично увидела последствия прихода "русского мира" в селе Дмитровка Киевской области.

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева впервые с 24 февраля 2022 года прилетела в Украину из США. Знаменитость побывала в селе Дмитровка Киевской области. Она была шокирована увиденными последствиями "русского мира". Снимки с поездки Лилия обнародовала в Instagram-блоге.

"Прошел почти год с тех пор, как российские войска вторглись в Украину 24 февраля 2022 года", - подписала фото олимпийская чемпионка.

Отметим, сама Лилия Подкопаева родилась в городе Донецк. После того, как девять лет назад Россия напала на нашу страну, знаменитость перестала общаться со многими близкими людьми, поддержавшими кровопролитие.

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"Поэтому больше ничего близкого у нас не может быть", - говорила в одном из интервью спортсменка.

Следует отметить, что Лилия была близка с певицей Ани Лорак - та крестила ее дочь Каролину (Подкопаева назвала ее именно в честь певицы). После того, как Лорак предала свою страну, Лилия Подкопаева перестала общаться с ней. Также Подкопаева прокомментировала предательство своей кумы Ани Лорак.

Напомним, Лилия Подкопаева показала редкие фотографии взрослой дочери.

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