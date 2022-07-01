Украинская спортсменка говорит - ей было крайне сложно осознать и принять тот факт, что ее близкая подруга оказалась предательницей.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Ани Лорак, которая здесь родилась, ни разу не высказалась в поддержку родной страны. Более того она продолжает плясать на вечеринках пропутинских артистов. Спортсменка Лилия Подкопаева, которая является кумой Лорак, и которая была ее лучшей подругой, сказала - такому поступку нет никаких оправданий.

Свое мнение она озвучила в интервью Славе Демину. Лилия говорит - своей теперь уже бывшей лучшей подруге ничего не писала.

"Знаешь, я ничего ей не писала. Иногда молчание может быть очень громким. Ни Ани Лорак, ни ее представитель не сделали никакого заявления. Поэтому мы делаем выводы: она сделала то, что хотела сделать. К сожалению. Я очень ждала, потому что значение имеет каждый голос. Ежедневно умирают дети. Мы не можем этого позволить. Я всегда пыталась оправдать человека, но сейчас нет никаких оправданий", - сказала Подкопаева.

"Я очень долго ждала, и для меня эта тема очень больная. Мы долгие годы дружили. Это человек (Ани Лорак, - ред УНИАН), в честь которого я назвала свою старшую дочь. Я ждала до последнего, но молчание на протяжении трех месяцев меня просто убило", - резюмировала гимнастка.

Напомним, Осадчая рассказала, что Киркоров посоветовал Лорак молчать о войне в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: