Российский шоумен Максим Галкин поделился новыми фото своих с Аллой Пугачевой подросших детей - Лизы и Гарри.
Серию снимков он разметил в своем Instagram.
Как известно, в нынешнем году двойняшкам исполнится по девять лет.
"Растут детишки. Как время летит!", - подписал фото их звездный отец.
В комментариях пользователи умилились новыми кадрами, указав, в том числе, на схожесть детей со звездными родителями:
- "Совсем взрослые стали";
- "Чудесно взрослеют, осмысленно";
- "Красавчики";
- "Классные";
- "Как Гарри изменился. Очень красивый парень растёт";
- "Доча мамина копия, а сын ваша";
- "Уже такие взрослые. Очень похожи на родителей";
- "Лиза хороша, но Гарик, просто красавец!!!".
Личная жизнь Аллы Пугачевой
Примадонна была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который умер в прошлом году, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.
Сейчас она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте. Недавно пара отметила 10-ю годовщину совместной жизни.