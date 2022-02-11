В этом году Лизе и Гарри исполнится по девять лет.

Российский шоумен Максим Галкин поделился новыми фото своих с Аллой Пугачевой подросших детей - Лизы и Гарри.

Серию снимков он разметил в своем Instagram.

Как известно, в нынешнем году двойняшкам исполнится по девять лет.

"Растут детишки. Как время летит!", - подписал фото их звездный отец.

В комментариях пользователи умилились новыми кадрами, указав, в том числе, на схожесть детей со звездными родителями:

"Совсем взрослые стали";

"Чудесно взрослеют, осмысленно";

"Красавчики";

"Классные";

"Как Гарри изменился. Очень красивый парень растёт";

"Доча мамина копия, а сын ваша";

"Уже такие взрослые. Очень похожи на родителей";

"Лиза хороша, но Гарик, просто красавец!!!".

Личная жизнь Аллы Пугачевой

Примадонна была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который умер в прошлом году, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

Сейчас она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте. Недавно пара отметила 10-ю годовщину совместной жизни.