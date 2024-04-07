Их диалог был очень милым.

На днях трехлетняя украинка Надюша, известная как кулинарный блогер, поделилась с поклонниками видео, на котором спела песню Аллы Пугачевой "Миллион алых роз".

Также маленькая девочка публично обратилась к примадонне и ее супругу Максиму Галкину и поблагодарила их за позицию и поддержку Украины.

После этого Галкин решил лично пообщаться с Надюшей в Instagram. Он отправил ей в "директ" несколько эмодзи в виде красных сердец.

Видео дня

В ответ Надюша написала: "Спасибо вам за вашу позицию. За то, что вы умный человек с большой буквы, вы и Алла Борисовна. Надеюсь, мы увидимся в Украине на вашем выступлении".

Галкин решил продолжить общение и сказал, что у Надюши прекрасная семья и поблагодарил ее за теплые слова.

Напомним, ранее Галкин показал сына-красавчика от Пугачевой. 7-летний Гарри удивил своими навыками поклонников звездной семьи.

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