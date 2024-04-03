Мальчик удивил своими способностями.

Российский шоумен, осудивший полномасштабное вторжение в Украину и переехавший жить в Израиль, Максим Галкин показал своего сына от Аллы Пугачевой.

На странице в Instagram он обнародовал видео, на котором его 11-летний сын Гарри моделирует из игральных карт сложную конструкцию. В кадре парень предстал в свободных шортах и удлиненной футболке.

Стоит отметить, что у мальчика такая же роскошная шевелюра как у его звездного отца. В целом подросток выглядит достаточно симпатично, заметно, что он довольно харизматичный.

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Также за кадром слышно голос Примадонны. Она сказала: "Ой, красота какая! Браво!"

Отметим, у Галкина и Примадонны двое общих детей - двойняшки Лиза и Гарри. Их родила суррогатная мама. Также у Пугачевой есть дочь от предыдущих отношений - Кристина Орбакайте.

К слову, Орбакайте до сих пор выступает в России. О большой войне она молчит, хотя ее мама поддерживает Украину.

Напомним, ранее Галкин в очередной раз высмеял россиян и даже заговорил на украинском.

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