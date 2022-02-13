Лизе и Гарри Галкиным в этом году исполнится по девять лет.

Российский шоумен Максим Галкин снова порадовал подписчиков новым видео с детьми Лизой и Гарри, которым в нынешнем году исполнится девять лет. На днях он уже растрогал сеть серией фото повзрослевших двойняшек.

Накануне на официальном аккаунте артиста в Instagram появилась новая запись, смонтированная поклонниками звездной семьи Галкина и Аллы Пугачевой.

На видео можно увидеть, как взрослели Лиза и Гарри. На некоторых кадрах присутствует сама Примадонна.

В комментариях пользователи снова умилились детьми Пугачевой и Галкина:

"Очень приятно смотреть на таких родителей. Мир вашей семье!";

"Как быстро выросли этих два замечательных и красивых человечка! Очень трогательное видео и память на всю жизнь!";

"Хочется пожелать только одного, чтобы ваше счастье длилось, как можно дольше";

"Какие же Гарик и Лиза красивые дети!";

"Как трогательно! Семья - это счастье!".

Личная жизнь Аллы Пугачевой

Примадонна была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который умер в прошлом году, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

Сейчас она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте. Недавно пара отметила 10-ю годовщину совместной жизни.