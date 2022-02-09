В Одессе шоумен жил несколько лет с семилетнего возраста.

Российский шоумен Максим Галкин показал дом в Одессе, в котором жил после переезда из Германии.

Фото появилось в Instagram-сториз звезды.

Фолловеры поинтересовались у звезды, где именно он жил в Одессе. В ответ юморист опубликовал фотографию дома, который расположен на Французском бульваре. Семья Галкина жила на седьмом этаже "Голубой мечты", который в народе называли "генеральским" домом.

В Одессу Галкин переехал в семилетнем возрасте. Его отец был военным, поэтому семья переезжала довольно часто. Когда Максиму было три, семья переехала из России в Германию. Через четыре года, в 1983 году, отец Максима стал генералом, поэтому семья переехала в Одессу.

Заметим, в Одессе Галкин проучился первые три класса школы.

Читайте такжеГалкин показал архивное видео с детьми: в сети сразу заметили черты ПугачевойРанее российский шоумен и юморист Максим Галкин рассказал, что считает самым трудным в отцовстве, а также признался, как относится к экономии средств на жене.

Вас также могут заинтересовать новости: