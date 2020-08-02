Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой

В последнее время в прессе появилась информация о том, что Пугачева якобы ушла от Галкина.

Телеведущий Максим Галкин в резкой форме ответил на слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой.

По этому поводу он высказался в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Делать мне нечего!» - ответил Галкин на просьбу журналистов прокомментировать слухи о проблемах в браке.

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Как сообщал УНИАН, в последнее время в прессе появилась информация о том, что Пугачева якобы ушла от Галкина, а сам телеведущий стал проявлять холодность и безразличие к своей супруге.

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала появившиеся слухи о расставании певицы с ее мужем, телеведущим Максимом Галкиным.

Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. Супруги воспитывают двоих детей - близнецов Лизу и Гарри. Для телеведущего и юмориста это первый брак, для певицы - пятый.

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